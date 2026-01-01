В 1 сезоне сериала «Король Рекс» в центре событий оказывается глава ковбойской мафии по имени Рекс Кобл. Именно он сделал Лас-Вегас таким, каким знают его современники — величайшим и самым сумасшедшим городом в мире. Кобл трижды прошел путь от нищеты к богатству и вновь к бедности. В 1944 году он отыскал нефть в штате Техас, откуда происходил родом. Рекса Кобла многие называли гением. И это действительно было так, когда речь шла о его предпринимательской деятельности. При этом он становился абсолютно безнадежен во время игры в покер. Рекс Кобл стал одной из центральных фигур ковбойской мафии. В 70-е годы он контролировал почти всю контрабанду наркотиков в США.