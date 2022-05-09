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Диверсант. Идеальный штурм 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Диверсант. Идеальный штурм
Киноафиша Сериалы Диверсант. Идеальный штурм Сезоны Сезон 1

Диверсант. Идеальный штурм 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Диверсант. Идеальный штурм»

В 1 сезоне сериала «Диверсант. Идеальный штурм» в центре событий оказываются молодые выпускники разведывательной школы Леонид Филатов и Леша Бобриков. За несколько недель до наступления советских солдат на неприступный Кенигсберг они получают распоряжение от начальства проникнуть в город с целью решения диверсионных задач. Главная миссия диверсантов – поиск слабого места в бастионе. Леонид и Алексей оказываются в осажденном городе и начинают проводить, наверное, самую сложную и смертельно опасную разведывательную операцию в своей жизни. В организации «идеального штурма» им окажет содействие неожиданный союзник…

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Список серий 1-го сезона сериала «Диверсант. Идеальный штурм» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2022
График выхода всех сериалов
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