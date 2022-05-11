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42 дня во мраке 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 42 дня во мраке
Киноафиша Сериалы 42 дня во мраке Сезоны Сезон 1

42 días en la oscuridad 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «42 дня во мраке»

В 1 сезоне сериала «42 дня во мраке» в чилийском городке пропадает женщина по имени Вероника. Немногочисленные улики не дают властям никаких зацепок, и полицейские предпочитают пожертвовать жизнью исчезнувшей и закрыть дело раньше времени. Но с таким решением категорически не согласна родная сестра Вероники. Сесилия решает самостоятельно распутать эту тайну и найти родственницу, тем более что у нее есть некоторые догадки. Женщина уверена, что власти скрывают кое-что, связанное с исчезновением ее сестры. Теперь ей придется вступить в схватку с общественным мнением, с агрессивными журналистами и даже со временем.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «42 дня во мраке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Здесь такого не бывает These Things Don't Happen Here
Сезон 1 Серия 1
11 мая 2022
Если ты исчезнешь, что о тебе расскажут? If You Vanished, What Would They Say About You?
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2022
Дом через дорогу The House Across the Street
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2022
День 42 Day 42
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2022
Я им не верю I Don't Believe What They Say
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2022
По-прежнему во мраке Still In the Dark
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2022
График выхода всех сериалов
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