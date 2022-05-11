В 1 сезоне сериала «42 дня во мраке» в чилийском городке пропадает женщина по имени Вероника. Немногочисленные улики не дают властям никаких зацепок, и полицейские предпочитают пожертвовать жизнью исчезнувшей и закрыть дело раньше времени. Но с таким решением категорически не согласна родная сестра Вероники. Сесилия решает самостоятельно распутать эту тайну и найти родственницу, тем более что у нее есть некоторые догадки. Женщина уверена, что власти скрывают кое-что, связанное с исчезновением ее сестры. Теперь ей придется вступить в схватку с общественным мнением, с агрессивными журналистами и даже со временем.