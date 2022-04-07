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Восхождение чародея 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восхождение чародея
Киноафиша Сериалы Восхождение чародея Сезоны Сезон 1

Mahotsukai Reimeiki
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восхождение чародея»

В 1 сезоне сериала «Восхождение чародея» после долгой и кровопролитной войны между Церковью и Ведьмами в мире устанавливается первое за 500 лет перемирие. На севере континента открывается Королевская школа магии, в то время как в южных районах по-прежнему рыщут антимагические повстанцы, охотящиеся на чародеев. Юный Сейбл учится в Школе, однако у него есть личная проблема: он совершенно не помнит, что было с ним до поступления, и потому не может в полной мере раскрыть свои силы. Тогда его наставник Альбус отправляет парня на юг. Там, справляясь с опасностями, он должен вспомнить себя и найти свою магию.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Восхождение чародея График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ученик коррекционной школы и Ведьма из персонала The Remedial Student and the Witch of the Staff
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2022
Не называй меня предателем Don't Call Me a Traitor
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2022
За пределами пара Beyond the Steam
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2022
Я не боюсь умереть I'm Not Afraid to Die
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2022
Я решаю, кто достоин I Decide Who's Worthy
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 июня 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 июня 2022
График выхода всех сериалов
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