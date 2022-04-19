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Жизнь после жизни 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь после жизни
Киноафиша Сериалы Жизнь после жизни Сезоны Сезон 1

Life After Life
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь после жизни»

В 1 сезоне сериала «Жизнь после жизни» события разворачиваются холодной ночью 1910-го года, когда на свет появилась Урсула Тодд, третья дочь состоятельного британского банкира и его жены. Однако девочка умерла прежде, чем могла сделать первый вздох. И в ту же самую ночь Урсула Тодд родилась, громко закричала и вступила в жизнь, которая сложится весьма необычно. По мере того как героиня растет, она часто умирает и вновь возрождается в альтернативном мире. По всей видимости, у истории есть на Урсулу свои планы: в ней скрывается судьба всей цивилизации. Урсула переживет обе мировые войны и познакомится с Гитлером...

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Жизнь после жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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