В 1 сезоне сериала «Жизнь после жизни» события разворачиваются холодной ночью 1910-го года, когда на свет появилась Урсула Тодд, третья дочь состоятельного британского банкира и его жены. Однако девочка умерла прежде, чем могла сделать первый вздох. И в ту же самую ночь Урсула Тодд родилась, громко закричала и вступила в жизнь, которая сложится весьма необычно. По мере того как героиня растет, она часто умирает и вновь возрождается в альтернативном мире. По всей видимости, у истории есть на Урсулу свои планы: в ней скрывается судьба всей цивилизации. Урсула переживет обе мировые войны и познакомится с Гитлером...