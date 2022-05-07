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Березовая роща 2 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Березовая роща 2
Киноафиша Сериалы Березовая роща 2 Сезоны Сезон 1

Березовая роща 2 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Березовая роща 2»

В 1 сезоне сериала «Березовая Роща-2» события разворачиваются интенсивно и непредсказуемо. Тайная любовная связь Киры Забелиной становится шокирующим открытием для всех ее родственников, подковерные игры против архитектурного проекта Николая Забелина приводят в милицейский участок. Трагическое происшествие в доме Забелиных радует их недоброжелателей – против наследника, Максима, возбуждают уголовное дело. В доме Забелиных царит переполох, а среди домочадцев – настоящий раскол. Им предстоит сплотиться, чтобы мужественно преодолеть все трудности, выстоять и сохранить свою семью.

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Список серий 1-го сезона сериала «Березовая роща 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2022
График выхода всех сериалов
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