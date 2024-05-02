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Мужчина в полный рост 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мужчина в полный рост
Киноафиша Сериалы Мужчина в полный рост Сезоны Сезон 1

A Man in Full
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мужчина в полный рост»

В 1 сезоне сериала «Мужчина в полный рост» действие разворачивается в штате Атланта, в 90-е. В центре событий оказывается крупный магнат Чарли Крокер. Несмотря на то, что герой находится уже в преклонном возрасте, он сохраняет деловую хватку, которой восхитился бы любой предприимчивый юноша. Чарли всю жизнь трудился не покладая рук чтобы заработать свое большое состояние. Однако наступил момент, когда он в один миг лишился всего. Слово «банкротство» преследует его, всякий раз выглядывая из-за угла, куда бы Чарли ни направился. Но он не из тех, кто сдается без боя. Крокеру предстоит тяжелая борьба, порой с самим собой...

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мужчина в полный рост» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Седельные сумки Saddlebags
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2024
Час расплаты The Big Squash
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2024
Захват The Takedown
Сезон 1 Серия 3
2 мая 2024
Тик-так Tick Tick
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2024
Критический момент Push Comes to Shove
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2024
Судный день Judgment Day
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2024
График выхода всех сериалов
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