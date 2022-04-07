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Сензо Мейива: Убийство знаменитого футболиста 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сензо Мейива: Убийство знаменитого футболиста
Киноафиша Сериалы Сензо Мейива: Убийство знаменитого футболиста Сезоны Сезон 1

Senzo: Murder of a Soccer Star 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сензо Мейива: Убийство знаменитого футболиста»

В 1 сезоне сериала «Сензо Мейива: Убийство знаменитого футболиста» исследуются последние дни жизни и обстоятельства гибели легендарного южноафриканского футболиста Сензо Мейивы. Этот человек принес команде ЮАР немало громких побед и вывел ее на качественно новый уровень игры. В последние годы своей жизни Сензо был признан настоящим национальным героем. Но однажды в его загородный дом вломились двое неизвестных, после чего футболист был найден убитым. Кому была выгодна смерть этого человека, кто мог осмелиться на такое дерзкое преступление, и почему Мейиве не удалось спастись от преступников?

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сензо Мейива: Убийство знаменитого футболиста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Неудачное ограбление? Robbery Gone Wrong?
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2022
Любовница Side Chick
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2022
Любовный треугольник Love Triangle
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2022
Новая теория A New Theory
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2022
Убийцы The Hitmen
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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