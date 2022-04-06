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Величайший Повелитель Демонов перерождается как типичное ничтожество 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Величайший Повелитель Демонов перерождается как типичное ничтожество
Киноафиша Сериалы Величайший Повелитель Демонов перерождается как типичное ничтожество Сезоны Сезон 1

Shijô saikyô no daimaô, murabito A ni tensei suru
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Величайший Повелитель Демонов перерождается как типичное ничтожество»

В 1 сезоне сериала «Величайший Повелитель Демонов перерождается как типичное ничтожество» зрители знакомятся с Варватосом – самым могущественным и непобедимым существом всех времен и народов. Раз в столетие этот демон меняет обличие и судьбу, принимая новые формы. Но занимать места сильных мира сего ему давно наскучило, поэтому во время нового перерождения Варватос решает вселиться в тело со «среднестатистическими» магическими способностями, чтобы усложнить себе челлендж. Но оказывается, что в выбранной им реальности магии крайне мало, поэтому «средние» способности здесь – это практически отсутствие силы.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Величайший Повелитель Демонов перерождается как типичное ничтожество График выхода всех сериалов
Сезон 1
Типичный никто Typical Nobody
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2022
Нестандартный Non-Standard
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2022
Игра повелителя демонов The Demon Lord's Play
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2022
Дуэль Duel
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2022
История одинокого короля The Story of the Lonely King
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2022
Бешеный чемпион The Raging Champion
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2022
Захватывающий фестиваль The Exciting Festival
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2022
Смех маски The Mask is Laughing
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2022
Бог говорит God Says
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2022
На поле битвы стариков To the Battlefield of Old
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2022
Те, у кого есть решимость Those with Resolve
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2022
Причина сражаться Reason to Fight
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2022
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