Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Крайний срок 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крайний срок
Киноафиша Сериалы Крайний срок Сезоны Сезон 1

Deadline
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крайний срок»

В 1 сезоне сериала «Крайний срок» в городе происходит целая череда загадочных и кровавых преступлений. Полиция никак не может поймать маньяка и даже выйти на его след. Зато журналисты движутся на шаг впереди. Редактор известной ежедневной газеты узнает, что некая роковая женщина может быть так или иначе замешана как минимум в одном из убийств. «Расколоть» ее – значит раскрыть тайну, которая волнует всех жителей города. За дело берется опытный корреспондент издания. Ему поручают сблизиться с этой загадочной дамой и подготовить материал по результатам свиданий. Но герой сам не замечает, как попадается к ней на крючок.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Крайний срок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2022
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше