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Инфинити 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Инфинити
Киноафиша Сериалы Инфинити Сезоны Сезон 1

Infiniti
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Инфинити»

В 1 сезоне сериала «Инфинити» Международная космическая станция исчезает со всех радаров Земли, астронавты перестают отвечать на сообщения. В это самое время в Казахстане полиция обнаруживает на крыше жилого дома жуткий труп, почему-то покрытый слоем воска. Выясняется, что тело принадлежит космонавту-американцу, который в это время должен находиться на МКС. Становится очевидно, что дело имеет чрезвычайно секретный и международный статус. За расследование берется бывший французский астронавт, уволенный со своей миссии, а помогает ему в поиске правды бывший казахский полицейский.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Инфинити» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Башня молчания La tour du silence
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2022
Вавилонская башня La tour de Babel
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2022
Первая вспышка Premier éclair
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2022
Черное солнце Soleil noir
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2022
Так говорил Заратустра Ainsi parlait Zarathoustra
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2022
По ту сторону зеркала De l'autre côté du miroir
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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