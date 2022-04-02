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Настоящее прекрасно 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Настоящее прекрасно
Киноафиша Сериалы Настоящее прекрасно Сезоны Сезон 1

Hyeonjaeneun areumdawo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 50
Продолжительность сезона 58 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Настоящее прекрасно»

В 1 сезоне сериала «Настоящее прекрасно» братья семейства Ли с детства во всем соревнуются между собой. Теперь старший Юн Джэ открыл свою стоматологическую клинику, средний Хен Джэ вместе с подругой руководит юридической фирмой, а младший Су Джэ готовится сдать экзамены и поступить на государственную службу. Однако никто из парней до сих пор не женился и даже не познакомил родителей с достойной невестой. Старшее поколение семьи Ли не хочет остаться без внуков. Поэтому родители решаются на отчаянные меры. Они ставят перед сыновьями челлендж: кто из них первый приведет в дом девушку, тому и достанется новая квартира.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Настоящее прекрасно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 мая 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 мая 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 мая 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
21 мая 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 мая 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
28 мая 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
29 мая 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
4 июня 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
5 июня 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
11 июня 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
12 июня 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
18 июня 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
19 июня 2022
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
25 июня 2022
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
26 июня 2022
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
2 июля 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
3 июля 2022
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
9 июля 2022
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
10 июля 2022
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
16 июля 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
17 июля 2022
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
23 июля 2022
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
24 июля 2022
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
30 июля 2022
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
31 июля 2022
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
6 августа 2022
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
7 августа 2022
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
13 августа 2022
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
14 августа 2022
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
20 августа 2022
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
21 августа 2022
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
27 августа 2022
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
28 августа 2022
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
3 сентября 2022
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
4 сентября 2022
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
10 сентября 2022
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
11 сентября 2022
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
17 сентября 2022
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
18 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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