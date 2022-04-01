Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Жизнь девушки-карателя 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь девушки-карателя
Киноафиша Сериалы Жизнь девушки-карателя Сезоны Сезон 1

The Executioner and Her Way of Life
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь девушки-карателя»

В 1 сезоне сериала «Жизнь девушки-карателя» молодая японка по имени Мэно посвящает жизнь крайне необычному и опасному ремеслу: она – палач, призванный истреблять пришельцев из других миров. Их называют Заблудшими, никто не знает, почему и как они оказываются в нашей реальности. Однако очевидно одно: простые люди по их вине терпят бедствия и несчастья. Мено находит и уничтожает каждого нового Заблудшего… пока на ее пути не встает Акари. На первый взгляд, это очередное, довольно простое «задание» для карателя. Но выясняется, что Акари бессмертна. Чтобы разобраться в этой странности, девушки начинают работать вместе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Жизнь девушки-карателя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Палач The Executioner
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Потерянный The Lost One
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2022
Табу в [красном] Taboo in [Red]
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2022
Древняя столица Гарм The Ancient Capital Garm
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
До свидания Goodbye
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2022
[Регрессия: воспоминания, душа, дух] [Regression: Memories, Soul, Spirit]
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2022
Монстрин Monstrine
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше