В 1 сезоне сериала «Жизнь девушки-карателя» молодая японка по имени Мэно посвящает жизнь крайне необычному и опасному ремеслу: она – палач, призванный истреблять пришельцев из других миров. Их называют Заблудшими, никто не знает, почему и как они оказываются в нашей реальности. Однако очевидно одно: простые люди по их вине терпят бедствия и несчастья. Мено находит и уничтожает каждого нового Заблудшего… пока на ее пути не встает Акари. На первый взгляд, это очередное, довольно простое «задание» для карателя. Но выясняется, что Акари бессмертна. Чтобы разобраться в этой странности, девушки начинают работать вместе.