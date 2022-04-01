Menu
The Executioner and Her Way of Life 2022, season 1

The Executioner and Her Way of Life season 1 poster
The Executioner and Her Way of Life
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"The Executioner and Her Way of Life" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жизнь девушки-карателя» молодая японка по имени Мэно посвящает жизнь крайне необычному и опасному ремеслу: она – палач, призванный истреблять пришельцев из других миров. Их называют Заблудшими, никто не знает, почему и как они оказываются в нашей реальности. Однако очевидно одно: простые люди по их вине терпят бедствия и несчастья. Мено находит и уничтожает каждого нового Заблудшего… пока на ее пути не встает Акари. На первый взгляд, это очередное, довольно простое «задание» для карателя. Но выясняется, что Акари бессмертна. Чтобы разобраться в этой странности, девушки начинают работать вместе.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

The Executioner and Her Way of Life List of episodes

Season 1
The Executioner
Season 1 Episode 1
1 April 2022
The Lost One
Season 1 Episode 2
8 April 2022
Taboo in [Red]
Season 1 Episode 3
15 April 2022
The Ancient Capital Garm
Season 1 Episode 4
22 April 2022
Goodbye
Season 1 Episode 5
29 April 2022
[Regression: Memories, Soul, Spirit]
Season 1 Episode 6
6 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 May 2022
Monstrine
Season 1 Episode 8
20 May 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 May 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 June 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 June 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 June 2022
