Во 2 сезоне сериала «Доброта» история о молодой красивой женщине по имени Неслихан продолжается. Она смогла отвоевать у супруга свой бизнес, но при этом лишилась детей и возможности видеться с ними. Влиятельный супруг сумел устроить так, чтобы опекуном назначили его. А самый близкий человек главной героини – мать - находится под следствием. Неслихан чувствует себя загнанной в угол и потерянной. Однако мощным двигателем для нее является желание отомстить своему супругу и вновь увидеться с детьми. Ради них Неслихан способна на многое. Дамла убеждена, что теперь ей удастся отнять у Неслихан жизнь, к которой она сама давно стремилась.