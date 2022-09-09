Menu
İyilik season 2 watch online

İyilik season 2 poster
İyilik 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 50 hours 0 minute
"İyilik" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Доброта» история о молодой красивой женщине по имени Неслихан продолжается. Она смогла отвоевать у супруга свой бизнес, но при этом лишилась детей и возможности видеться с ними. Влиятельный супруг сумел устроить так, чтобы опекуном назначили его. А самый близкий человек главной героини – мать - находится под следствием. Неслихан чувствует себя загнанной в угол и потерянной. Однако мощным двигателем для нее является желание отомстить своему супругу и вновь увидеться с детьми. Ради них Неслихан способна на многое. Дамла убеждена, что теперь ей удастся отнять у Неслихан жизнь, к которой она сама давно стремилась.

Series rating

5.4
Rate 13 votes
5.3 IMDb

"İyilik" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
9. Bölüm
Season 2 Episode 1
9 September 2022
10. Bölüm
Season 2 Episode 2
16 September 2022
11. Bölüm
Season 2 Episode 3
23 September 2022
12. Bölüm
Season 2 Episode 4
30 September 2022
13. Bölüm
Season 2 Episode 5
7 October 2022
14. Bölüm
Season 2 Episode 6
14 October 2022
15. Bölüm
Season 2 Episode 7
21 October 2022
16. Bölüm
Season 2 Episode 8
28 October 2022
17. Bölüm
Season 2 Episode 9
4 November 2022
18. Bölüm
Season 2 Episode 10
11 November 2022
19. Bölüm
Season 2 Episode 11
18 November 2022
20. Bölüm
Season 2 Episode 12
25 November 2022
21. Bölüm
Season 2 Episode 13
2 December 2022
22. Bölüm
Season 2 Episode 14
9 December 2022
23. Bölüm
Season 2 Episode 15
16 December 2022
24. Bölüm
Season 2 Episode 16
23 December 2022
25. Bölüm
Season 2 Episode 17
30 December 2022
26. Bölüm
Season 2 Episode 18
6 January 2023
27. Bölüm
Season 2 Episode 19
13 January 2023
28. Bölüm
Season 2 Episode 20
20 January 2023
