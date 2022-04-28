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Десять процентов 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Десять процентов
Киноафиша Сериалы Десять процентов Сезоны Сезон 1

Ten Percent
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Десять процентов»

В 1 сезоне сериала «Десять процентов» действие происходит в столице Великобритании, в офисе успешной компании по подбору актеров. В кастинг-агентстве работают идейные и замотивированные сотрудники, которые изо всех сил стараются на благо своих звездных клиентов. Они стремятся сделать все возможное для того, чтобы бизнес процветал, а обратившиеся к ним актеры оставались довольны. Но неожиданно герои попадают в чрезвычайную ситуацию. Владелец компании скоропостижно умирает. Теперь его подчиненным нужно принять на себя ведение дел и постараться сделать так, чтобы компания не обанкротилась.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Десять процентов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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