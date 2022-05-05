Во 2 сезоне сериала «Мы охотимся вместе» история о двух опасных преступниках продолжается. После того как бывший солдат Баба спас хрупкую и при этом сумасшедшую девушку по имени Фредди от неудачного свидания, в каждом из героев зажглась темная сила. Их знакомство повлекло за собой серию преступлений. Убийства приходится расследовать двум детективам, которые старательно преодолевают неприязненное отношение друг к другу. Когда инспектор Джексон Менди и сержант Лола Френкс расследуют убийство, в результате которого Фредди Лейн вновь попадает в их поле зрения, они одержимы желанием привлечь ее и за прошлые преступления.