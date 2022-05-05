Menu
We Hunt Together 2020 - 2022, season 2

We Hunt Together season 2 poster
Kinoafisha TV Shows We Hunt Together Seasons Season 2
We Hunt Together
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"We Hunt Together" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Мы охотимся вместе» история о двух опасных преступниках продолжается. После того как бывший солдат Баба спас хрупкую и при этом сумасшедшую девушку по имени Фредди от неудачного свидания, в каждом из героев зажглась темная сила. Их знакомство повлекло за собой серию преступлений. Убийства приходится расследовать двум детективам, которые старательно преодолевают неприязненное отношение друг к другу. Когда инспектор Джексон Менди и сержант Лола Френкс расследуют убийство, в результате которого Фредди Лейн вновь попадает в их поле зрения, они одержимы желанием привлечь ее и за прошлые преступления.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

We Hunt Together List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 May 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
12 May 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
19 May 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
26 May 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
2 June 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
9 June 2022
