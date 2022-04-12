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Халлрейзерс 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Халлрейзерс
Киноафиша Сериалы Халлрейзерс Сезоны Сезон 1

Hullraisers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Халлрейзерс»

В 1 сезоне сериала «Халлрейзерс» Тони, Рана и Паула являются простыми женщинами из рабочего класса. Никто не может позаботиться о героинях, кроме них самих. На хрупких плечах каждой из них груда обязательств. Им приходится много работать, чтобы обеспечивать своих детей, а также успевать воспитывать своих отпрысков, проверять уроки и следить за их становлением. Также женщинам нельзя не забывать о пожилых родителях и требовательных друзьях, которые часто ищут поддержки и внимания. Но Паула, Тони и Рана не из тех, кто унывает и отчаивается. В своем плотном графике они всегда находят время, чтобы поразвлечься.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Халлрейзерс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ночная прогулка Night Out
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2022
Засуха Dry-Spell
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2022
Грязный Mucky
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2022
Вечеринка Party
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2022
Хлебные лепешки Breadcakes
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2022
Новая ты New You
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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