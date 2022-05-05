Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Афера по-крупному 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Афера по-крупному
Киноафиша Сериалы Афера по-крупному Сезоны Сезон 1

The Big Conn 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Афера по-крупному»

В 1 сезоне сериала «Афера по-крупному» в центре событий оказывается адвокат из американского штата Кентукки по имени Эрик К. Конн. Он вел дело об афере, связанной с программой социального обеспечения. В ходе судебного разбирательства герой совершил мошенничество в особо крупном размере, похитив из государственного бюджета 550 миллионов долларов. Некоторое время ему успешно удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов, однако спустя несколько месяцев после исторического слушания мошенника взяли с поличным в Гондурасе. История снята по мотивам реальных событий.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Афера по-крупному» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше