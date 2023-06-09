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Меньшее зло 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Меньшее зло
Киноафиша Сериалы Меньшее зло Сезоны Сезон 1

Menshee zlo 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Меньшее зло»

В 1 сезоне сериала «Меньшее зло» супруги Максим и Вика уже много лет живут вместе и давно растеряли былую страсть. Тем не менее мужчина любит свою избранницу и хочет возродить их отношения. Ради этого он соглашается на важный шаг – завести совместного малыша. Но есть одна проблема: Макс не может иметь детей. Об этом он рассказывает бывшему любовнику своей жены – Паше. Его новая девушка предлагает ему стать для пары донором спермы. Но есть одно условие: после оплодотворения он должен будет навсегда оставить их семью. Павел соглашается, однако постепенно понимает, что все еще любит Вику и не хочет уступать мать своего ребенка ее мужу.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Меньшее зло» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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