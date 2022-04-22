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Мертвая хватка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мертвая хватка
Киноафиша Сериалы Мертвая хватка Сезоны Сезон 1

Zachowaj spokój 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мертвая хватка»

В 1 сезоне сериала «Мертвая хватка» молодой человек по имени Адам, которому недавно исполнилось восемнадцать лет, бесследно исчезает. Это происходит вскоре после загадочной гибели его друга. Через некоторое время состоятельный пригород Варшавы охватывает паника. Взрослые начинают опасаться за жизни своих детей. Те решают взять ситуацию под контроль и сами во всем разобраться. Юным героям становится известно, что внешне спокойное и размеренное течение их жизни было лишь иллюзией. На самом деле окружающий мир пронизан тайнами и обманом. От них скрывают правду не только соседи, но и собственные родители.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мертвая хватка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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