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7 жизней Леа 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 7 жизней Леа
Киноафиша Сериалы 7 жизней Леа Сезоны Сезон 1

Les Sept Vies de Léa 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «7 жизней Леа»

В 1 сезоне сериала «7 жизней Леа» в центре событий оказывается обыкновенная молодая девушка по имени Леа. Она живет своей жизнью и даже не подозревает, что вскоре ее судьба изменится. Невероятное происшествие полностью переворачивает жизнь героини. Она попадает в другую эпоху и тут же сталкивается с таинственной криминальной историей. Проснувшись однажды, Леа осознает, что оказалась в 90-х годах. Она находит труп молодого парня. Подобно кошке, девушка семь раз меняет обличие, чтобы разгадать тайну его гибели. Отважная героиня не только хочет докопаться до истины, но и сделать все, чтобы юноша выжил.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала 7 жизней Леа График выхода всех сериалов
Сезон 1
День 1 Jour 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2022
День 2 Jour 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2022
День 3 Jour 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2022
День 4 Jour 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2022
День 5 Jour 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2022
День 6 Jour 6
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2022
День 7 Jour 7
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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