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Разговоры с убийцей: Записи Джона Уэйна Гейси 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Разговоры с убийцей: Записи Джона Уэйна Гейси
Киноафиша Сериалы Разговоры с убийцей: Записи Джона Уэйна Гейси Сезоны Сезон 1

Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Разговоры с убийцей: Записи Джона Уэйна Гейси»

В 1 сезоне сериала «Разговоры с убийцей: записи Джона Уэйна Гейси» действие происходит в 70-е годы в Америке. Главный герой занимался похищением молодых ребят, которых он насиловал и жестоко убивал. На его счету 33 жертвы, шесть из которых так и не были опознаны. Дело Джона Уэйна Гейси, который в средствах массовой информации получил прозвище «Клоун-убийца», стало шокирующим для американской общественности. Под маской политического деятеля и активиста, который работал на детских торжествах, скрывался психопат с садистскими наклонностями. Подвал его дома, где Джон держал жертв, окрестили «Могильником Гейси».

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Разговоры с убийцей: Записи Джона Уэйна Гейси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Душа компании The Life of the Party
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2022
Надежно спрятанный секрет A Nicely Kept Secret
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2022
Вполне вменяем Sane Enough
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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