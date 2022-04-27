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Скетчбук 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скетчбук
Киноафиша Сериалы Скетчбук Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скетчбук»

В 1 сезоне сериала «Скетчбук» в центре событий оказываются шесть американских художников, которые работают на легендарной студии Walt Disney. Все они принимают непосредственное участие в создании культовых анимационных образов. Герои проекта дали жизнь Симбе из «Короля Льва», Олафу из «Холодного сердца», Мирабель из «Энканто», Капитану Крюку из «Питера Пэна» и Куско из «Императора». Каждый из мультипликаторов готов поделиться секретами мастерства, а также рассказать историю о том, как он попал на студию и нашел своего персонажа. Документальный проект позволит увидеть воочию, как известные во всем мире мультгерои оживают на экране.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Скетчбук График выхода всех сериалов
Сезон 1
Похождения императора "Куско" Emperor's New Groove "Kuzco"
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2022
Замороженный "Олаф" Frozen "Olaf"
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2022
Аладдин "Джинн" Aladdin "The Genie"
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2022
Питер Пэн "Капитан Крюк" Peter Pan "Captain Hook"
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2022
Энканто "Мирабель" Encanto "Mirabel"
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2022
Король Лев "Симба" The Lion King "Simba"
Сезон 1 Серия 6
27 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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