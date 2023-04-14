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Последнее, что он сказал мне 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последнее, что он сказал мне
Киноафиша Сериалы Последнее, что он сказал мне Сезоны Сезон 1

The Last Thing He Told Me 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последнее, что он сказал мне»

В 1 сезоне сериала «Последнее, что он сказал мне» бизнесмен Оуэн исчезает в самый разгар суда над ним по делу о растрате. От него остается лишь наспех написанное письмо, в котором он просит супругу Ханну присмотреть за его дочкой Бейли от первого брака. Девочка-подросток не принимает мачеху и часто бывает с ней груба. Оставшись без родного отца, она и вовсе впадает в депрессию. Ханна решает во что бы то ни стало найти мужа. Обнаружив в квартире сумку, наполненную наличными деньгами, она понимает, что Оуэн слишком многое от нее скрывал. Вместе с Бейли она отправляется в Техас – на родину мужчины, чтобы разузнать о его прошлом.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Последнее, что он сказал мне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Защити ее Protect Her
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
На следующий день The Day After
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Загадки Остина The Day After
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Свидетельства твоей жизни Witness to Your Life
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
Невер Драй The Never Dry
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2023
Когда мы были молодыми When We Were Young
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2023
Святилище Sanctuary
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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