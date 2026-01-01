В 1 сезоне сериала «Каспер» в центре событий вновь оказывается самое дружелюбное привидение. Действие разворачивается в небольшом городке под названием Этернал-Фоллз, куда прибывает новое семейство. Обаятельный призрак Каспер тем временем живо интересуется выяснением собственного предназначения. Кроме того, вскоре ему предстоит разгадать столетние тайны, о которых давно не вспоминал никто из местных жителей. Каспер обзаводится новыми друзьями и переживает множество удивительных приключений. Он стремительно взрослеет и проводит много времени в старшей школе, где учатся дети из новой семьи.