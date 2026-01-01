Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Каспер , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Каспер Сезоны Сезон 1
Casper
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Каспер»

В 1 сезоне сериала «Каспер» в центре событий вновь оказывается самое дружелюбное привидение. Действие разворачивается в небольшом городке под названием Этернал-Фоллз, куда прибывает новое семейство. Обаятельный призрак Каспер тем временем живо интересуется выяснением собственного предназначения. Кроме того, вскоре ему предстоит разгадать столетние тайны, о которых давно не вспоминал никто из местных жителей. Каспер обзаводится новыми друзьями и переживает множество удивительных приключений. Он стремительно взрослеет и проводит много времени в старшей школе, где учатся дети из новой семьи.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Каспер

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе
30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?
Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше