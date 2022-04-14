В 1 сезоне сериала «Гарсиа» в центре событий вновь оказывается латиноамериканская семья Гарсиа. Теперь дети Гарсии выросли. У каждого началась своя жизнь. Сейчас они планируют провести со своими родителями три месяца летнего отпуска в роскошном бунгало на побережье. Напомним, в оригинальном проекте главным героем был Ларри. Будучи взрослым мужчиной, он предается воспоминаниям о том, как вместе с братом и сестрой справлялся с проблемами, знакомыми любому подростку. Это отношения с учителями и сверстниками, пубертатный период, конфликты с родителями, первая влюбленность и многое другое.