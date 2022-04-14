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Гарсиа 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гарсиа
Киноафиша Сериалы Гарсиа Сезоны Сезон 1

The Garcias
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гарсиа»

В 1 сезоне сериала «Гарсиа» в центре событий вновь оказывается латиноамериканская семья Гарсиа. Теперь дети Гарсии выросли. У каждого началась своя жизнь. Сейчас они планируют провести со своими родителями три месяца летнего отпуска в роскошном бунгало на побережье. Напомним, в оригинальном проекте главным героем был Ларри. Будучи взрослым мужчиной, он предается воспоминаниям о том, как вместе с братом и сестрой справлялся с проблемами, знакомыми любому подростку. Это отношения с учителями и сверстниками, пубертатный период, конфликты с родителями, первая влюбленность и многое другое.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Гарсиа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вертолетные папы Helicopter Dads
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2022
Компромисс The Compromise
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2022
Секрет Сони Sonia's Secret
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2022
Угадайте, кто придет на завтрак, обед и ужин Guess Who's Coming To Breakfast, Lunch And Dinner
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2022
Просто пытаюсь помочь Just Trying To Help
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2022
Ураган Шмуррикан Hurricane Schmurricane
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2022
Две горошины в чултуне Two Peas In A Chultun
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2022
Правда причиняет боль Truth Hurts
Сезон 1 Серия 8
5 мая 2022
Вернуться к истокам Back To The Roots
Сезон 1 Серия 9
5 мая 2022
Никогда не скучно Never A Dull Moment
Сезон 1 Серия 10
12 мая 2022
График выхода всех сериалов
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