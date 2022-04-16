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Алиса против правил 2 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алиса против правил 2
Киноафиша Сериалы Алиса против правил 2 Сезоны Сезон 1

Алиса против правил 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алиса против правил 2»

В 1 сезоне сериала «Алиса против правил 2» главная героиня по-прежнему работает следовательницей в маленьком провинциальном городке своего детства. Несмотря на то, что тайна убийства ее сестры раскрыта, девушка продолжает помогать людям и разгадывать криминальные загадки. И скучать ей не приходится, ведь в городе вновь начинают пропадать молодые женщины. Полиция считает, что в районе действует серийный маньяк. Но между всеми жертвами прослеживается связь: все они были вдохновительницами и подругами известного художника. Погружаясь в расследование, Алиса узнает кое-что неожиданное и о своей семье.

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Список серий 1-го сезона сериала «Алиса против правил 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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