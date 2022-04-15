В 1 сезоне сериала «Крестная мать» главная героиня похоронила любимую дочь. Трудно не согласиться, что это является ужасной трагедией в жизни любого родителя. Справиться с болью нелегко. Главная героиня погружается в скорбь и не хочет больше жить. Но внезапно у нее появляется стимул. Женщина узнает, что за трагической гибелью ее дочери стоят конкретные люди. Преступники по-прежнему разгуливают на свободе. С тех пор героиня из тихой скорбящей матери превращается в яростную фурию, которая готова на все, лишь бы ответственные за эту трагедию понесли заслуженное наказание. Она не остановится ни перед чем.