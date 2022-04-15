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Крестная мать 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крестная мать
Киноафиша Сериалы Крестная мать Сезоны Сезон 1

Mai 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Крестная мать»

В 1 сезоне сериала «Крестная мать» главная героиня похоронила любимую дочь. Трудно не согласиться, что это является ужасной трагедией в жизни любого родителя. Справиться с болью нелегко. Главная героиня погружается в скорбь и не хочет больше жить. Но внезапно у нее появляется стимул. Женщина узнает, что за трагической гибелью ее дочери стоят конкретные люди. Преступники по-прежнему разгуливают на свободе. С тех пор героиня из тихой скорбящей матери превращается в яростную фурию, которая готова на все, лишь бы ответственные за эту трагедию понесли заслуженное наказание. Она не остановится ни перед чем.

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Список серий сериала Крестная мать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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