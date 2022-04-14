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Не такая красивая 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Не такая красивая
Киноафиша Сериалы Не такая красивая Сезоны Сезон 1

Not So Pretty
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не такая красивая»

В 1 сезоне сериала «Не такая красивая» зрители познакомятся с обаятельными ведущими-исследователями Кирби Диком и Эми Циринг. Они посетят самые обычные популярные магазины косметики и возьмут образцы для анализа, чтобы провести всевозможные тесты и выяснить, из чего на самом деле состоят ароматные гели для душа и нежные кремы для лица. Шоу выведет на чистую воду самые темные и тайные стороны модной индустрии. Потребители узнают, как известные бренды наживаются на их доверчивости, безопасно ли пользоваться современной косметикой, и действительно ли мегакорпорации не проводят тесты на животных и не наносят вреда природе.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Не такая красивая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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