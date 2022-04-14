В 1 сезоне сериала «Не такая красивая» зрители познакомятся с обаятельными ведущими-исследователями Кирби Диком и Эми Циринг. Они посетят самые обычные популярные магазины косметики и возьмут образцы для анализа, чтобы провести всевозможные тесты и выяснить, из чего на самом деле состоят ароматные гели для душа и нежные кремы для лица. Шоу выведет на чистую воду самые темные и тайные стороны модной индустрии. Потребители узнают, как известные бренды наживаются на их доверчивости, безопасно ли пользоваться современной косметикой, и действительно ли мегакорпорации не проводят тесты на животных и не наносят вреда природе.