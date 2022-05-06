Menu
The Sound of Magic 2022, season 1

Season premiere 6 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 54 minutes
В 1 сезоне сериала «Звуки волшебства» в центре событий оказывается старшеклассница Юн А-И. Ей пришлось оставить свою мечту стать фокусницей и старательно взяться за учебу, чтобы в будущем овладеть хорошей профессией, обеспечить младшую сестру и рассчитаться с долгами отца, который ушел из дома два года назад. Их мать, устав от его проблем, оставила семью еще раньше. У Юн А-И непростая жизнь, однако все меняется после встречи с волшебником. Ли Ыль — таинственный юноша, который живет в старом парке аттракционов. Ходят слухи, что он может разрезать человека на две части, а потом соединить их.

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

Do you... believe in magic?
Season 1 Episode 1
6 May 2022
Don't let me dream any longer
Season 1 Episode 2
6 May 2022
Merry-go-round
Season 1 Episode 3
6 May 2022
Becoming an adult
Season 1 Episode 4
6 May 2022
Curse of asphalt
Season 1 Episode 5
6 May 2022
The last performance
Season 1 Episode 6
6 May 2022
