В 1 сезоне сериала «Звуки волшебства» в центре событий оказывается старшеклассница Юн А-И. Ей пришлось оставить свою мечту стать фокусницей и старательно взяться за учебу, чтобы в будущем овладеть хорошей профессией, обеспечить младшую сестру и рассчитаться с долгами отца, который ушел из дома два года назад. Их мать, устав от его проблем, оставила семью еще раньше. У Юн А-И непростая жизнь, однако все меняется после встречи с волшебником. Ли Ыль — таинственный юноша, который живет в старом парке аттракционов. Ходят слухи, что он может разрезать человека на две части, а потом соединить их.