Белая тьма , 1 сезон

Белая тьма Сезоны Сезон 1
The White Darkness
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Белая тьма»

В 1 сезоне сериала «Белая тьма» в центре событий оказывается Генри Уорсли — потомок одного из членов экспедиции Эрнеста Шеклтона и давний поклонник путешественника. Однажды Уорсли принимает решение пройти пешком через самый холодный континент. Он мужественно преодолевает шторм и не обращает внимания на усталость своих спутников. Но удастся ли ему через некоторое время повторить подвиг самостоятельно? Из помощников у Генри только навигатор. Координаты указывают, что он движется по Куполу Титана. Он начал свой путь от побережья Антарктиды осенью 2015 года, надеясь сделать то, что не удалось 100 лет назад Эрнесту Шеклтону.

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов

Список серий сериала Белая тьма

Сезон 1
