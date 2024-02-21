В 1 сезоне сериала «Constellation» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Джо. Героиня возвращается на планету Земля из-за произошедшей в космосе катастрофы. После прибытия девушка обнаруживает, что некоторые моменты из своей жизни она не помнит. По всей видимости, они были по какой-то причине стерты из ее сознания. В связи с этим отношения Джо и ее близких рушатся. Героиня намеревается выяснить причину происходящего и вернуть себе собственное прошлое, которое изменилось от вмешательства в ход времени. Возможно, что-то об этом известно Генри – физику и лауреату Нобелевской премии.