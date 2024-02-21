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Созвездие 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Созвездие
Киноафиша Сериалы Созвездие Сезоны Сезон 1

Constellation 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Созвездие»

В 1 сезоне сериала «Constellation» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Джо. Героиня возвращается на планету Земля из-за произошедшей в космосе катастрофы. После прибытия девушка обнаруживает, что некоторые моменты из своей жизни она не помнит. По всей видимости, они были по какой-то причине стерты из ее сознания. В связи с этим отношения Джо и ее близких рушатся. Героиня намеревается выяснить причину происходящего и вернуть себе собственное прошлое, которое изменилось от вмешательства в ход времени. Возможно, что-то об этом известно Генри – физику и лауреату Нобелевской премии.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Созвездие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Раненый ангел The Wounded Angel
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2024
Живи и дай умереть Live and Let Live
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2024
Где-то в космосе висит мое сердце Somewhere in Space Hangs My Heart
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2024
Левая рука Бога The Left Hand of God
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2024
В восьми километрах звук четче всего Five Miles Out, the Sound Is Clearest
Сезон 1 Серия 5
6 марта 2024
Пол мертв Paul Is Dead
Сезон 1 Серия 6
13 марта 2024
В зазеркалье Through the Looking Glass
Сезон 1 Серия 7
20 марта 2024
Коль в целости себя не сохранить, так сберегу осколки These Fragments I Have Shored Against My Ruin
Сезон 1 Серия 8
27 марта 2024
График выхода всех сериалов
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