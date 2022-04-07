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Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
Киноафиша Сериалы Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир Сезоны Сезон 1

Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima isekai e odekake-chû
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»

В 1 сезоне сериала «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» в центре событий оказывается простой подросток по имени Арк. Он увлекается компьютерными играми и много времени проводит в виртуальной реальности. Здесь он выступает в образе рыцаря-скелета, который является практически непобедимым. Настоящий мир не представляет для юноши никакого интереса. Только при помощи игр ему удается ощутить весь спектр эмоций, поэтому все свободное время Арк проводит у экрана. Однажды он засыпает возле компьютера, а когда просыпается, то понимает, что виртуальный мир стал окружающей его реальностью.

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Список серий сериала Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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