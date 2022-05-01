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Ты этого достойна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ты этого достойна
Киноафиша Сериалы Ты этого достойна Сезоны Сезон 1

I Love That for You 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ты этого достойна»

В 1 сезоне сериала «Ты этого достойна» зрители знакомятся с начинающей журналисткой – молодой, симпатичной и обаятельной, но пока никому не известной Джоанной Голд. Больше всего на свете девушка мечтает стать ведущей на своем любимом телеканале в формате «магазин на диване». Она во всем подражает главной звезде этого канала – харизматичной и уверенной в себе теледиве Джеки. Однако для начала ей удается устроиться в редакцию лишь ассистенткой. Она работает на подхвате у основательницы и директрисы канала – загадочной, грубоватой и необщительной бизнес-леди Патриции. Теперь Джоанне предстоит нелегкий путь.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ты этого достойна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 июня 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2022
График выхода всех сериалов
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