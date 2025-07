В 3-м сезоне шоу «Маска» на сцене появилось 14 частников. Состав членов жюри вновь поменялся: место юмориста Александра Реввы занял Тимур Батрутдинов, финалист второго сезона, который запомнился российским зрителям в маске Зайца. На этот раз зрителям предстояло угадать, кто скрывается за масками Дракона, Анубиса, Монстрика, Пчелы, Мухомора, Козерога, Пончика, Малыша и других. В исполнении артистов были представлены песни Who Let The Dogs Out, «Мало половин», «Пчеловод» и другие.