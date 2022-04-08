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Семейные тайны 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семейные тайны
Киноафиша Сериалы Семейные тайны Сезоны Сезон 1

Семейные тайны 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семейные тайны»

В 1 сезоне сериала «Семейные тайны» Ирина и Алексей много лет были дружной семьей. Женщине грех было жаловаться на мужа, который всегда проявлял внимание к ней и заботу. Однако рождение ребенка, которое, казалось бы, должно было еще больше сплотить супругов, все изменило. Алексей стал уделять мало времени Ире, куда-то надолго пропадать и старательно ответить глаза при попытках героини заговорить с ним. Пока Ира терялась в догадках, произошла неожиданность, которая окончательно выбила ее из колеи. Новорожденный бесследно исчез. Многие люди попали под подозрение в совершении похищения. А Ира поняла, что не доверяет собственному мужу...

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Список серий 1-го сезона сериала «Семейные тайны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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