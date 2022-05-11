19 апреля на Kion и Premier стартовал новый комедийный сериал с социальным подтекстом. «Нереалити» – это история про Риту, которая после 10 лет участия в реалити-шоу вынуждена вернуться в родной городок, где ее все ненавидят. Киноафиша уже посмотрела сериал и осталась в восторге как от самой истории, так и от Ольги Дибцевой, которая исполнила главную роль. И если речь ее героини Риты смело можно разобрать на цитаты, то саму Ольгу мы попросили поделиться кинорекомендациями.