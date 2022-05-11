Меню
Новости о сериале «Нереалити»

Что смотрят кинозвезды: актриса Ольга Дибцева делится списком любимых фильмов и сериалов
Что смотрят кинозвезды: актриса Ольга Дибцева делится списком любимых фильмов и сериалов 19 апреля на Kion и Premier стартовал новый комедийный сериал с социальным подтекстом. «Нереалити» – это история про Риту, которая после 10 лет участия в реалити-шоу вынуждена вернуться в родной городок, где ее все ненавидят. Киноафиша уже посмотрела сериал и осталась в восторге как от самой истории, так и от Ольги Дибцевой, которая исполнила главную роль. И если речь ее героини Риты смело можно разобрать на цитаты, то саму Ольгу мы попросили поделиться кинорекомендациями.
11 мая 2022 12:25
Экс-телезвезда возвращается к обычной жизни в трейлере комедийного сериала «Нереалити»
14 апреля 2022 14:27
KION и PREMIER объявили дату комедийного сериала «Нереалити»
4 апреля 2022 12:02
