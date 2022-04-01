Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Оттепель 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оттепель
Киноафиша Сериалы Оттепель Сезоны Сезон 1

The Thaw
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оттепель»

В 1 сезоне сериала «Оттепель» события разворачиваются в небольшом польском городке в период оттепели. Полицейские находят тело молодой женщины, которое всю зиму пролежало подо льдом. Личность установить удается не сразу. Детективам предстоит выяснить, кем была жертва, каким образом погибла, кто ее оплакивает, а главное - знали ли люди, которых она оставила, о ней всю правду? На эти и другие вопросы ответ предстоит искать женщине-полицейскому. Она является матерью-одиночкой и переживает собственный кризис. Но именно это расследование придаст ей сил жить и поможет, наконец, разобраться в себе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Оттепель График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше