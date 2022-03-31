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Брене Браун: Атлас сердца 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Брене Браун: Атлас сердца
Киноафиша Сериалы Брене Браун: Атлас сердца Сезоны Сезон 1

Brené Brown: Atlas of the Heart
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Брене Браун: Атлас сердца»

В 1 сезоне сериала «Брене Браун: Атлас сердца» научный исследователь Брене Браун изучает восемьдесят семь различных эмоций и переживаний, которые определяют, что значит быть человеком. Каждый, кто родился на этот свет, хочет отыскать путь к себе и близким людям. Для этого людям нужен язык как инструмент общения, а также уверенность в том, что их хотят услышать. Любой человек является хранителем тех историй, которые ему рассказали. Этот проект посвящен картографам и путешественникам, которые заключены внутри всех живущих на земле. Путешествие обещает быть очень увлекательным.

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Список серий 1-го сезона сериала «Брене Браун: Атлас сердца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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