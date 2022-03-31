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Цветущий 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цветущий
Киноафиша Сериалы Цветущий Сезоны Сезон 1

Blueming
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цветущий»

В 1 сезоне сериала «Цветущий» Шивон Ча в детстве был некрасивым и застенчивым мальчиком. Младшая сестра издевалась над ним, а девочка, которой он признался в любви, со смехом отвергла. Тогда герой решил начать жизнь с чистого листа и превратиться в прекрасного принца назло всем недоброжелателям. Он изрядно поработал над собой и достиг поставленного результата. Поступив в колледж, юноша не сомневается, что здесь ему не будет равных. Однако в один прекрасный день он встречает молодого человека и вновь оказывается в тени. Даун Хен вырос в богатой семье, он привлекателен, умен и доброжелателен.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Цветущий» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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