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Новые римские бани 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Новые римские бани
Киноафиша Сериалы Новые римские бани Сезоны Сезон 1

Thermae Romae Novae 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новые римские бани»

В 1 сезоне сериала «Новые римские бани» лучший архитектор Древнего Рима Луций проектирует очередной грандиозный банный комплекс для своего императора. Но в самый разгар работ неведомая сила перебрасывает его во времени и пространстве. Прямиком из своей эры он попадает в современную Японию, полную неона, автомобилей, компьютеров и роботов. Пораженный достижениями потомков, Луций, как настоящий профессионал, спешит ознакомиться с новыми технологиями банного дела. Его восхищает необычный подход XXI века к мытью, и он решает внедрить его в своем родном городе, как только вернется назад.

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Список серий сериала Новые римские бани График выхода всех сериалов
Сезон 1
Все бани ведут в Рим All Baths Lead to Rome
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2022
Архитектор терм, который путешествовал во времени The Thermae Architect Who Leapt Through Time
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2022
Люциус строит баню на открытом воздухе Lucius Builds an Outdoor Bath
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2022
Люциус строит баню в доме Lucius Builds an Indoor Bath
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2022
Люциус строит баню на вилле императора Адриана Lucius Builds a Bath in Emperor Hadrian's Villa
Сезон 1 Серия 5
28 марта 2022
Люциус строит геотермальный курорт Lucius Builds a Hot Stone Spa
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2022
Люциус появляется на дороге Токайдо в период Эдо Lucius appears on the Tokaido Road in the Edo Period
Сезон 1 Серия 7
28 марта 2022
Люциус учится банному этикету в Японии Lucius Learns Bathing Etiquette in Japan
Сезон 1 Серия 8
28 марта 2022
Люциус встречает коллегу в Японии Lucius Meets a Fellow Architect in Japan
Сезон 1 Серия 9
28 марта 2022
Люциус строит тематическую баню Lucius Builds a Theme Bath
Сезон 1 Серия 10
28 марта 2022
Люциус строит курортный город Lucius Builds a Spa Town
Сезон 1 Серия 11
28 марта 2022
График выхода всех сериалов
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