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800 метров 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 800 метров
Киноафиша Сериалы 800 метров Сезоны Сезон 1

800 metros 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «800 метров»

В 1 сезоне сериала «800 метров» реконструируются трагические события в Испании17 августа 2017 года. В этот день в Барселоне и ее пригородах произошло одновременно несколько терактов, в которых погибли 16 ни в чем не повинных граждан страны. На прогулочный бульвар Рамбла намеренно выехал автомобиль, сбив группу пешеходов, в то время как в Каталонии раздалось сразу несколько взрывов. Больше всего страну шокировал тот факт, что виновниками терактов стали не приезжие исламисты, а обычные на вид молодые люди, давно интегрированные в испанское общество и ведущие нормальную социальную жизнь.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «800 метров» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Группа друзей Un grupo de amigos
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2022
На улице Рамбла что-то случилось Ha pasado algo en La Rambla
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2022
Два часа спустя Dos horas después
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2022
График выхода всех сериалов
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