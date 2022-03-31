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Катала 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Катала
Киноафиша Сериалы Катала Сезоны Сезон 1

How We Roll
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 2 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Катала»

В 1 сезоне сериала «Катала» простой сборщик с завода автомобилей Том Смоллвуд теряет свою привычную наскучившую работу. Оставаться без заработка парень никак не может, ведь у него есть жена и дети. Однако Том идет на рискованный шаг и решает, вместо того чтобы искать новую работу, исполнить главную мечту своей жизни. Он становится профессиональным игроком в боулинг и начинает готовиться к первому в своей биографии серьезному соревнованию. Мужчину во всем поддерживает его любящая супруга Джен, а его тренировки берет на себя владелец местного боулинг-бара Арчи. Но Том не уверен, что у него есть шанс в профессиональной лиге.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала Катала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2022
Спонсор The Sponsor
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2022
Суета The Hustle
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2022
Первый турнир The First Tournament
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2022
Корзина для белья The Laundry Basket
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2022
Дата The Date
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2022
Новый подход The New Approach
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2022
Большой секрет The Big Secret
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2022
Гость в доме The Houseguest
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2022
Тепловая пушка The PTQ
Сезон 1 Серия 10
19 мая 2022
Большой The Big One
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
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