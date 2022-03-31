Menu
Russian
Smallwood 2022, season 1

How We Roll
Season premiere 31 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 2 minutes
"Smallwood" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Катала» простой сборщик с завода автомобилей Том Смоллвуд теряет свою привычную наскучившую работу. Оставаться без заработка парень никак не может, ведь у него есть жена и дети. Однако Том идет на рискованный шаг и решает, вместо того чтобы искать новую работу, исполнить главную мечту своей жизни. Он становится профессиональным игроком в боулинг и начинает готовиться к первому в своей биографии серьезному соревнованию. Мужчину во всем поддерживает его любящая супруга Джен, а его тренировки берет на себя владелец местного боулинг-бара Арчи. Но Том не уверен, что у него есть шанс в профессиональной лиге.

Series rating

5.3
5.5 IMDb

Smallwood List of episodes

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
31 March 2022
The Sponsor
Season 1 Episode 2
7 April 2022
The Hustle
Season 1 Episode 3
14 April 2022
The First Tournament
Season 1 Episode 4
21 April 2022
The Laundry Basket
Season 1 Episode 5
28 April 2022
The Date
Season 1 Episode 6
28 April 2022
The New Approach
Season 1 Episode 7
5 May 2022
The Big Secret
Season 1 Episode 8
12 May 2022
The Houseguest
Season 1 Episode 9
12 May 2022
The PTQ
Season 1 Episode 10
19 May 2022
The Big One
Season 1 Episode 11
19 May 2022
