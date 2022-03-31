В 1 сезоне сериала «Катала» простой сборщик с завода автомобилей Том Смоллвуд теряет свою привычную наскучившую работу. Оставаться без заработка парень никак не может, ведь у него есть жена и дети. Однако Том идет на рискованный шаг и решает, вместо того чтобы искать новую работу, исполнить главную мечту своей жизни. Он становится профессиональным игроком в боулинг и начинает готовиться к первому в своей биографии серьезному соревнованию. Мужчину во всем поддерживает его любящая супруга Джен, а его тренировки берет на себя владелец местного боулинг-бара Арчи. Но Том не уверен, что у него есть шанс в профессиональной лиге.