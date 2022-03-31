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Довольно странные родители 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Довольно странные родители
Киноафиша Сериалы Довольно странные родители Сезоны Сезон 1

The Fairly Oddparents: Fairly Odder
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Довольно странные родители»

В 1 сезоне сериала «Довольно странные родители» в Диммсдейл переезжают родственники Тимми Тернера – его двоюродная сестра Вивиан с семьей и ее новый сводный брат Рой Рэгланд. События разворачиваются вокруг этой парочки непослушных подростков. Они постоянно попадают в какие-нибудь приключения, ссорятся, мирятся и находят новых друзей. Однажды ребята знакомятся с удивительными волшебными созданиями из параллельного мира – своими феями-крестными Космо и Вандой. Эти милые мультяшные существа становятся их проводниками во взрослую жизнь и помогают выпутываться из любых неприятностей.

Рейтинг сериала

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2.5 IMDb
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Список серий сериала Довольно странные родители График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
31 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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