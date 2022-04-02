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Анна и тайны прошлого 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анна и тайны прошлого
Киноафиша Сериалы Анна и тайны прошлого Сезоны Сезон 1

Анна и тайны прошлого 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анна и тайны прошлого»

В 1 сезоне сериала «Анна и тайны прошлого» молодая девушка Анна Штольман работает врачом-терапевтом в Москве. Она живет одна и все свободное время уделяет любимой работе. Девушку ценят коллеги и любят пациенты. Но однажды Анне приходится покинуть столицу и отправиться в небольшой российский город, где она провела ранние годы своей жизни. Там она заботится о своей пожилой бабушке, которая заболела и нуждается в постоянном уходе. В доме своего детства Аня погружается в воспоминания и сталкивается со множеством загадочных явлений. Кроме того, девушка обнаружила, что является обладательницей редкого дара.

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Список серий 1-го сезона сериала «Анна и тайны прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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