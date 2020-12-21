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Двое над пропастью 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Двое над пропастью
Киноафиша Сериалы Двое над пропастью Сезоны Сезон 1

Двое над пропастью 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Двое над пропастью»

В 1 сезоне сериала «Двое над пропастью» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Рита. Еще вчера она была счастливой невестой и собиралась замуж за адвоката Олега. Но свадьбу пришлось отменить. Девушка узнала, что возлюбленный изменяет ей с ее сестрой Мариной. В детстве она заменила Рите покойную мать, поэтому героиня не смогла долго таить на нее обиду. Спустя некоторое время Рита оказалась на крыше, где встретила бывшего военного. Он собирался совершить самоубийство. Девушка спасла его, а потом уже незнакомец уберег ее от покушения. Рита терзается в сомнениях. Она хочет верить Ивану, но сердцем чувствует обман.

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Список серий 1-го сезона сериала «Двое над пропастью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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