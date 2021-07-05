Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Можешь мне верить 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Можешь мне верить
Киноафиша Сериалы Можешь мне верить Сезоны Сезон 1

Можешь мне верить 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Можешь мне верить»

В 1 сезоне сериала «Можешь мне верить» в центре событий оказывается привлекательная женщина по имени Вероника. Она счастлива в браке и уверена в своем супруге. Жизнь героини в один миг переворачивается, когда она узнает, что ее супруг давно изменяет ей с молодой любовницей. Кроме того, она ждет от него ребенка. Но на этом несчастья Вероники не заканчиваются. В результате несчастного случая она становится вдовой. Любовница мужа сбегает, оставив ей новорожденного сына ее покойного супруга. А спустя некоторое время Вероника узнает, что супруг задолжал крупную сумму денег, и теперь финансовые обязательства легли на ее плечи.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Можешь мне верить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2021
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше