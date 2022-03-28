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Анонимный детектив 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анонимный детектив
Киноафиша Сериалы Анонимный детектив Сезоны Сезон 1

Анонимный детектив 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Анонимный детектив»

В 1 сезоне сериала «Анонимный детектив» бывший петербургский следователь Олег Рубцов, не справившись с алкогольной зависимостью, получает «ссылку» в самый спокойный и отдаленный район города. Там он должен коротать время, добиваясь прощения руководства. Однако опытному специалисту быстро удается проявить себя даже в таких непростых условиях. На новом посту он задерживает опасного преступника, которого долгое время не мог поймать весь город. Тогда о проштрафившемся полицейском вновь вспоминает высшее руководство и обещает вернуть Рубцова в главк. Но сначала он должен воспитать стажера – родного сына генерала Ильина.

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Список серий 1-го сезона сериала «Анонимный детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 марта 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
31 марта 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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